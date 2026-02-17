Služba Uber Eats se po několikaleté pauze vrátí na český trh. Česko je součástí širší evropské expanze, kterou mateřská společnost Uber oznámila v době zostřujícího se boje o miliardový byznys s rozvozem jídla.

Podle tiskové zprávy, kterou mají HN k dispozici, zařadila firma Českou republiku mezi sedm zemí, kde má nově službu otevřít. Vedle Česka jde o Dánsko, Norsko, Finsko, Rakousko, Řecko a Rumunsko. Společnost mluví o největší jednorázové expanzi Uber Eats v Evropě.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč se Uber Eats se po pěti letech vrací na evropský trh.
  • Kdy Uber roznáškovou službu spustí.
  • Proč služba v Česku už jednou skončila a s jakou strategií se teď vrací.
