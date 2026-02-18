Radnice v Chodově a skupina SUAS stupňují tlak na společnost Marservis. Ta podle společného vyjádření města a SUAS vybírá od obyvatel peníze za dodávky tepla, sama za něj ale dodavateli neplatí. Podle nedávného rozhodnutí soudu navíc není ani vlastníkem teplárenských rozvodů, které provozuje, a které odmítá městu vydat. Navíc nemá na rozvod tepelné energie ani licenci.

Starosta města Patrik Pizinger se proto nyní obrátil s prosbou o pomoc při řešení komplikované situace na premiéra Andreje Babiše (ANO).

