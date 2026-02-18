Nový systém evidence tržeb EET 2.0 se spustí od ledna příštího roku, nejprve v pilotním režimu. Novinářům to ve středu řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO). Systém nebude povinný pro podnikatele, kteří jsou v prvním pásmu paušální daně, mají roční příjmy do jednoho milionu korun či platí měsíční paušální daň 1500 korun a povinné odvody na sociální a zdravotní pojištění. Ministerstvo předkládá návrh zákona do připomínkového řízení. Fiskální přínosy EET 2.0 jen na DPH a dani z příjmů dosahují podle Schillerové 14 až 15 miliard korun ročně.
Evidovat se nebude pouze tam, kde by EET nedávala smysl, například v letecké dopravě, bankovnictví nebo prodejních automatech. Evidovat také nebudou lidé, kteří mají pouze příležitostné tržby do 50 tisíc korun ročně, vyplývá ze středeční tiskové zprávy ministerstva financí.
V systému EET 2.0 se budou mimo jiné evidovat hotovostní platby, platby platební kartou, QR platby a další běžné způsoby úhrady při osobním kontaktu se zákazníkem nebo v provozovně. Naopak faktury či online transakce z účtu na účet bez fyzického kontaktu evidenci podléhat nebudou, uvádí ministerstvo.
Tisk účtenky už nebude povinný, pouze na vyžádání zákazníka. EET 2.0 bude fungovat na běžných zařízeních, která už dnes většina podnikatelů používá, tedy mobil, tablet nebo stávající pokladní systém. Pro nejmenší podnikatele nabídne finanční správa řešení zdarma.
V rámci EET 2.0 se nebudou podle Schillerové evidovat jednotlivé nakupované produkty nebo služby. Evidují se pouze nejzákladnější údaje, a to ID poplatníka, datum, čas, pořadové číslo tržby, místo a částka.
„Základním přínosem je narovnání podnikatelského prostředí, které je neakceschopností a neefektivitou státu v boji s šedou ekonomikou v některých segmentech zdeformováno. Omezením nepřiznaných finančních toků chceme snížit fenomén nelegálního zaměstnávání, zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost české ekonomiky, zásadním způsobem zvýšit efektivitu práce finanční správy a snížit počet daňových kontrol u poctivých poplatníků,“ uvedla Schillerová.
V souvislosti se zavedením EET 2.0 počítá návrh se zavedením slevy na dani 5000 korun z titulu případného pořízení pokladního zařízení. Všechny benefity by podle ní měly vyjít stát na pět miliard. Rozklad není k dispozici, největší část budou tvořit daňové úlevy. Systém nebude postaven na sankcích, nebude umožňovat zrušení provozovny, jako tomu bylo dříve. „Sankce budou, ale nebudou nijak drastické,“ dodala ministryně.
Po středečním představení návrhu bude následovat vnitřní a vnější připomínkové řízení. Vláda by předlohu měla schválit v první polovině letošního roku a nejpozději do léta by mělo následovat první čtení ve sněmovně, uvedla Schillerová. V koalici je na návrhu podle ní shoda. „Udělám všechno pro to, abych návrh představila opozici. Budu naslouchat všem, všechny připomínky budeme řešit. Nebudu ale dělat zásadní ústupky v rozšíření skupiny těch, kterých se EET nebude týkat,“ podotkla.
Evidenci tržeb zavedla vláda ČSSD a ANO v roce 2016, od jara 2020 ale byla kvůli pandemii covidu-19 přerušena do konce roku 2022 a stala se fakticky dobrovolnou. Od ledna 2023 ji pak vláda Petra Fialy (ODS) zrušila.
Opozice přínos zpochybňuje
Podle opozičních politiků ale chystaný návrat EET nepřinese významné výnosy do rozpočtu. Bude znamenat jen víc byrokracie a prostor pro zásahy proti nepohodlným, uvedli zástupci opozice na dotaz ČTK a na sociálních sítích.
Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) na síti X napsal, že je potřeba ekonomiku povzbudit deregulací, přívětivým podnikatelským prostředím nebo posílením kapitálového trhu. „Myslet si, že nejvíce daňových nedoplatků je u malých podnikatelů a živnostníků, je naivní. Ještě naivnější je doufat, že EET přinese významné výnosy, které zaplatí populistické sliby hnutí ANO za stamiliardy,“ míní.
Skopeček varoval také před drakonickým přístupem, který podle něj měla finanční správa za Schillerové. „Dobře si vzpomínáme například na obří pokuty za prodej žvýkaček bez paragonu,“ dodal.
První místopředseda Starostů a nezávislých (STAN) Lukáš Vlček ČTK řekl, že osobně není ortodoxním odpůrcem EET. „Daně máme platit všichni spravedlivě a vůči poctivým podnikatelům není fér, že existují tací, co své zisky nepřiznávají,“ uvedl. Nutné je ale zavést takový systém, který nezatíží podnikatele vysokými provozními náklady, jako tomu bylo v první vlně EET, podotkl.
Do systému je podle Vlčka také nutné co nejvíc zapojit digitální nástroje například v podobě digitální účtenky. „Pokud se tak stane, pak nerozumím tomu, proč není EET zavedena plošně a opět se navrhují výjimky. Jediný, komu to uškodí, jsou totiž opět poctiví podnikatelé,“ uvedl. Systém podle něj nepřinese určitě tolik, kolik slibuje Schillerová. „A provoz bude státní rozpočet také něco stát,“ dodal. Prioritou musí podle něj být efektivní transparentní systém, který přinese co nejméně byrokracie navíc.
Místopředseda TOP 09 Marek Ženíšek napsal, že EET se prezentuje jako zázračný zdroj peněz do rozpočtu, ale praxe už jednou ukázala opak. „Ten systém prostě nefunguje – nepřináší víc, jen víc byrokracie a prostoru pro selektivní zásahy proti nepohodlným. A to kýčovité představení v Obecním domě jako připomínka Československa je směšné,“ uvedl.
