Trumpova reciproční cla jsou nelegální. Páteční rozhodnutí Nejvyššího soudu USA přepsalo dosavadní pravidla hry. Americký prezident kvůli němu přišel o klíčový nástroj své obchodní politiky a tvrdě narazil na limity své moci. Pro investory by to mohla být dobrá zpráva. Rozhodnutí soudu potvrdilo, že v USA nadále funguje systém brzd. Jenže Trump miluje cla a už v sobotu ukázal, že se svého nejoblíbenějšího slova ve slovníku jen tak nevzdá.
Co se dočtete dál
- Jaké dopady má na trhy rozhodnutí Nejvyššího soudu.
- Jak se to může projevit ve střednědobém horizontu.
- Kdo na rozhodnutí soudu může vydělat.
