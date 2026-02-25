Motoristé ve vedení ministerstva životního prostředí (MŽP) se snaží zbavit nálepky „ničitelů ochrany přírody“. Vysloužili si ji kvůli své rétorice vůči klimatickým opatřením, sliby, že na ministerstvu pod jejich vedením poteče zelená krev nebo seškrtáním státních příspěvků národním parkům, na což upozornily Hospodářské noviny už začátkem února.
Nový ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) k úsporám v resortu řekl, že nejde o škrty v pravém slova smyslu, ale o úpravu financování příspěvkových organizací, jež mají ve svých rezervních fondech podle ministerstva odhadem až 1,5 miliardy korun. „Data nyní zpracováváme,“ sdělila HN mluvčí ministerstva Veronika Krejčí.
„Nedává smysl si půjčovat peníze a současně posílat finance na účty organizací, které je aktuálně plně nevyužívají,“ uvedl Červený. Vláda letos hospodaří s deficitem 310 miliard korun, a hledá proto úspory, kde jen může. Ministerstvo letos dostane z rozpočtu o 907 milionů korun méně než loni. Schválené má výdaje ve výši 20,4 miliardy korun.
Podle vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal Filipa Turka (Motoristé) je snaha ministerstva o úspory logická. „Stát se zadlužuje rekordním stylem. Nechceme poškozovat ochranu přírody. Milion po milionu jsme zkoumali úspory tak, abychom zachovali všechny důležité projekty,“ ujišťoval poslance na posledním jednání výboru pro životní prostředí Turek.
Co se dočtete dál
- Co k úsporám říká Pavel Vlček, politický náměstek Motoristů.
- Kolik mají našetřeno národní parky a jak s penězi naloží.
- Co se podle ministra Červeného stane, když nebudou parkům peníze stačit.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.