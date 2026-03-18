Průměrná akční cena vajec velikosti M v únoru meziročně vzrostla o 4,37 koruny, tedy zhruba o 11 procent. Vyplývá to z dat srovnávače cen potravin Kupi.cz. Srovnávač očekává, že před Velikonocemi se ceny vajec ještě zvýší, vzestup přitom bude výraznější než obvykle. Nárůst cen souvisí podle Kupi se zvýšenou poptávkou zákazníků před svátky, je ale také důsledkem ptačí chřipky a povinností předělat české klecové chovy na voliérové. Kupi nicméně očekává, že s rostoucí cenou bude přibývat i slevových akcí.
Nejčastěji prodávaná vejce o velikosti M z podestýlkových chovů stála letos v únoru podle srovnávače v průměru 7,20 koruny za jedno vejce, v akci pak průměrně 4,86 koruny. Ve srovnání s loňským únorem, kdy jedno vejce M z podestýlky běžně stálo v průměru 6,86 koruny, jde o zdražení zhruba o pět procent v běžných cenách, v akcích pak o 11 procent.
Kupi eviduje od února další nárůst cen vajec, k 17. březnu se průměrná běžná cena zvýšila na 7,84 koruny, průměrná akční cena byla okolo 4,92 koruny. Průměrná výše slevy je podle Kupi 37 procent.
„Velikonoční svátky jsou pro prodejce vajec žněmi. Není se tak čemu divit, že cena vajec v tomto období každoročně stoupá. Zároveň lze však předpokládat, že řetězce zákazníky budou motivovat výraznými slevovými nabídkami, aby tak uskutečnili svůj nákup právě v jejich prodejně,“ uvedla Monika Kopčilová, datová analytička Kupi.cz.
Z dat vyplývá, že zdražují i křepelčí vejce. „Prodávají se nejčastěji v balení po 12 kusech a letos vyjdou v průměru na 48,90 koruny za 12 kusů, což je téměř o devět procent víc než před rokem, kdy stály v průměru 44,90 koruny,“ uvedla Kopčilová. V akci zákazníci koupí křepelčí vejce průměrně za 42,90 koruny, což je oproti loňské ceně zhruba o čtvrtinu víc.
Podle Kopčilové se letos oproti loňsku změnila také nabídka vajec v obchodech. Zatímco loni byla nejčastěji k dostání vejce z klecových chovů a podestýlková vejce byla v nabídce méně často, letos podestýlková převažují. Změna souvisí se zákazem klecových chovů od roku 2027, kvůli kterému musí chovatelé předělat klecové chovy na voliérové.
Před Velikonocemi Kopčilová očekává větší nabídku bílých vajec i barvených vařených vajec. Bílá vejce ale vyjdou zákazníky dráž, uvedla. Balení šesti barvených vajec se dá letos v akci pořídit za 49,90 koruny, loni se prodávalo v akci průměrně za 56,60 koruny, uvádí srovnávač.
Svaz obchodu a cestovního ruchu neočekává pokles cen vajec ani po Velikonocích, ceny se spíše stabilizují ve vyšší cenové hladině, uvedl už dříve. I podle Potravinářské komory cena nadále poroste, pokud bude pokračovat nepříznivá nákazová situace ohledně ptačí chřipky. Pokud se nákaza v chovu potvrdí, musí se všechna drůbež v hospodářství i v pásmu vymezeném kolem napadené farmy vybít, což způsobuje celoevropský nedostatek vajec.
K nedostatku vajec, a tím i jejich zdražení, přispívá i přestavba klecových chovů v Česku. Podle dřívějšího vyjádření Českomoravské drůbežářské unie může po roce 2027, kdy začne platit zákaz klecových chovů, v Česku chybět až 15 procent vajec.
