Bouřlivé dění kolem rozhádané rodiny po továrníkovi Františku Řípovi, zakladateli průmyslové skupiny Karsit, tento týden v jedné z linií pokračovalo u soudu. Ve hře byla směnka na 1,94 miliardy korun, o kterou se rodinní příslušníci roky přou. Důležité a poměrně překvapivé vítězství si zde připsala ženská část rodiny – tedy vdova Alena Řípová s dcerou Kamilou Kaiserovou.
O miliardový majetek, který po sobě východočeský byznysmen zanechal, se přetahují jeho synové z prvního manželství David a Roman s jejich macechou a nevlastní sestrou. Právě ty dnes rozsáhlý holding, do kterého kromě výroby součástek pro automotive patří také zemědělský byznys společnosti Karsit Agro či známé Lázně Velichovky, vlastnicky kontrolují.
Co se dočtete dál
- Proč odvolací soud loňský rozsudek zvrátil.
- Jak směnka vznikla.
- Jak může rozhodnutí soudu ovlivnit další linie sporu.
