Nvidia má za sebou pohádkový finanční rok 2026. Zakončila ho rekordním čtvrtletím, ve kterém utržila 68,1 miliardy dolarů (1,4 bilionu korun), o téměř tři čtvrtiny více než ve stejném čtvrtletí finančního roku 2025. Za celý účetní rok firma utržila 215,9 miliardy dolarů (4,43 bilionu korun) s meziročním nárůstem o 65 procent. Čistý zisk se firmě povedlo meziročně téměř zdvojnásobit na 43 miliardy dolarů.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak velkou část příjmů Nvidie dnes tvoří čipy pro datová centra a umělou inteligenci.
  • Kde Nvidia vidí další potenciál růstu.
  • Proč rekordní výsledky nestačily k růstu ceny akcií.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Chcete vědět, co se děje v české a světové ekonomice? Co si o aktuálních trendech myslí lidé z byznysu, majitelé firem a jejich šéfové? Každý týden v pátek vám naši top autoři přinášejí výběr toho nejlepšího a pohled z byznysové strany. Odebírejte Byznys newsletter.