Dlouhé měsíce trvající přetahovaná o osud jednoho z nejslavnějších filmových studií světa, amerického Warner Bros. Discovery, je zřejmě u konce. Ačkoliv se dlouho zdálo, že vítězem se stane streamovací gigant Netflix, ten nakonec poměrně nečekaně vycouval a odmítl dorovnat vylepšenou, agresivní nabídku konkurenční společnosti Paramount Skydance. Na obzoru je tak vznik mediálního kolosu, který pod jednu střechu spojí filmové série Batman, Harry Potter či Kmotr a zpravodajské stanice CNN nebo CBS. Právě spojení dvou médií přitom vyvolává obavy kvůli jejich nezávislosti.
Co se dočtete dál
- Proč se Netflix nakonec rozhodl z obchodu vycouvat a jak na tom stejně vydělal miliardy dolarů.
- Jaká úskalí přináší gigantický dluh, kterým Paramount nákup financuje, a proč to může tvrdě dopadnout na kvalitu budoucích filmů a seriálů.
- Co spojení mediálních gigantů znamená pro filmový trh a jak se z původní „velké pětky“ hollywoodských studií stává ještě silnější oligopol.
- Jaké politické dozvuky má ovládnutí stanice CNN miliardářskou rodinou Ellisonových, jež má úzké vazby na Donalda Trumpa.
