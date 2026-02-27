Čeští vlakoví dopravci už se chystají na hektický příští rok, kdy bude na hlavní trati z Čech na Moravu hodně omezená kapacita kvůli souběhu oprav. S nezvyklým návrhem teď přišel Leo Express: potřebné místo se dá udělat, jen je potřeba škrtnout osobní vlaky. Tedy – vlaky, které sbírají cestující i ze zapadlých zastávek.
Co se dočtete dál
- Jak si úpravy Leo Express představuje a čím argumentuje.
- Co na to říká ministerstvo dopravy.
