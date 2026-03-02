Vrcholí zimní dovolenková sezona, kterou Evropané tráví čím dál častěji v oblastech jihovýchodní Asie. Leteckých cest, kudy se na dovolenou dostat a potažmo se z ní i bezpečně vrátit, ale v posledních letech ubývá. Víkendový útok USA a Izraele na Írán a jeho následky zablokovaly současnou páteřní trasu a uzavřely některá blízkovýchodní letiště společně s tisíci lidmi. Pro cesty z Evropy do Vietnamu, Thajska nebo na Seychely se tato letiště stala nepostradatelnými a je prakticky nemožné je nahradit.
- Jaké jsou následky útoku na leteckou dopravu.
- Jak vypadají náhradní trasy a jak jsou plné.
- Význam blízkovýchodních hubů a dopad na cestování.
