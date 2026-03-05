S velkým přispěním peněz z evropských fondů se Česko za posledních dvaadvacet let změnilo k nepoznání. Zároveň si ale firmy i samosprávy na přísunu miliard z Bruselu vytvořily závislost. Investice se plánovaly spíše podle vypsaných titulů, než aby se zohlednilo to, co obce a podniky doopravdy nutně potřebují. Dotace se staly synonymem plýtvání, zbytečných projektů a často i korupce. Už za necelé dva roky, s příchodem nového programového období, by se to mělo radikálně změnit.
Co se dočtete dál
- Kolik peněz Česko dostane z Bruselu v příštím programovém období a kde jich nejvíc ubude.
- Proč chce vláda upřednostňovat podporu firem i obcí formou levných úvěrů a garancí místo dotací.
- Jak revoluce v dotacích ovlivní byznys napojený na rozdělování evropských peněz.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.