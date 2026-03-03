Pro české řidiče budou dopady americko-izraelského útoku na Írán rychlejší, než se čekalo. Nejistota ohledně dodávek ropy z Perského zálivu, kudy proudí pětina světové produkce, dostala barel ropy na cenu kolem 84 dolarů. Pro zákazníky je ale zásadní, že zdražují rafinerie, které určují velkoobchodní ceny klíčové pro čerpací stanice. Jen u nafty vzrostly tyto ceny o více než dvě koruny za litr. Už v úterý se to projevilo na totemech řady čerpacích stanic. Zdražení přitom nemusí být poslední.
Co se dočtete dál
- Jaké ceny oznámil Orlen Unipetrol a Čepro.
- O kolik korun zvýšilo ceny nafty nejlevnější Tank Ono.
- Jak reálné je další zdražení pohonných hmot.
- Které faktory ovlivňují cenu ropy.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.