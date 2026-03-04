Pravidelně pendluje mezi pražskou kanceláří v Quadriu a Brnem, kde firma vznikla a dodnes sídlí. Padesátiletý manažer Marek Malík je už řadu let pravou rukou miliardáře Igora Faita a také jeho předním investičním stratégem. Jako řídící partner Jet Investment má za sebou dost rušné období. Skupina dokončila obří prodej polského výrobce a dodavatele kompresorových řešení Rockfin konsorciu německé investiční společnosti Capmont a polské Rio Asi.

Obchod měl brněnskému fondu přinést sumu přes sedm miliard korun. Oficiálně ale cenu firmy nekomentovaly. Teď v čerstvé akvizici Jet naopak přikupuje skrze svoji technologickou společnost 2JCP z Račic. Výrobce unikátních technologií pro moderní decentralizovanou energetiku z obnovitelných zdrojů, třeba z vodíků či větru, se nově rozroste o příbramskou elektrotechnickou společnost ACS. 

