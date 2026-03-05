Zhruba před čtyřmi lety byla takzvaná taxonomie jedním z nejhorlivěji diskutovaných témat v Evropské unii. Soubor pravidel definuje, jaké technologie lze považovat za klimatu prospěšné a mají tedy přístup k bankovnímu financování. Že se mezi ně podařilo přechodně protlačit jádro a zemní plyn, bylo bráno jako velké vítězství českých zájmů.
V poslední době se termín taxonomie do slovníku politiků opět ve větší míře vrátil. Vláda chce v Bruselu tlačit na její revizi. Podle šéfa Svazu energetiky Josefa Kotrby je problematická hlavně podmínka přechodu chystaných plynových elektráren do roku 2035 na bezemisní plyn, především vodík. Ten je totiž k dispozici jen v minimálním množství a za extrémní ceny. „Každému je dnes už jasné, že v roce 2035 nebude vodíku tolik, aby pokryl potřeby plynových elektráren,“ vysvětluje Kotrba v rozhovoru pro HN.
Česká vláda se chce zasadit o úpravu evropské taxonomie, tedy pravidel definujících „zelenost“ jednotlivých technologií. Jakým směrem se debata ubírá?
V Česku téma otevřel premiér Andrej Babiš, když ho zahrnul do svého dopisu evropským lídrům o problémech, které je potřeba řešit. A také na unijní úrovni se chystá revize taxonomie, která bude záležitostí letošního roku. Podle dostupných informací se Komise nechce příliš dotýkat pro nás zásadních témat, a to zejména skutečnosti, že zařazení plynu a jádra do taxonomie je jen dočasné.
Co se dočtete dál
- Proč jsou podmínky pro plyn stanovené v taxonomii nereálné.
- Proč Česko potřebuje elektrárny na zemní plyn.
- Proč není nutné výkon uhelných zdrojů kompletně nahradit plynovými elektrárnami.
- Jakou roli může v energetice sehrát biometan.
