Průměrná mzda v Česku v loňském roce stoupla o 7,2 procenta na 49 215 korun. Lidem tak v průměru na výplatní pásce přibylo 3316 korun. Druhým rokem po sobě se průměrná mzda zvýšila také reálně, po zohlednění inflace vzrostla o 4,6 procenta. O víc než sedm procent průměrná mzda meziročně vzrostla také v loňském čtvrtém čtvrtletí. Vyplývá to z údajů, které v pátek zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Obecně platí, že dvě třetiny zaměstnanců na průměrnou mzdu nedosáhnou.
Za čtvrté čtvrtletí průměrná mzda v Česku stoupla o 7,4 procenta na 52 283 korun. V meziročním srovnání to bylo o 3616 korun víc. Reálně po zohlednění inflace se průměrná mzda zvýšila o 5,1 procenta. Proti předchozímu čtvrtletí vzrostla po očištění od sezonních vlivů o 1,8 procenta.
Medián mezd, tedy mzda přesně v polovině rozpětí, proti které polovina lidí bere víc a polovina méně, činil ve čtvrtém čtvrtletí 45 523 korun. Meziročně to bylo o 8,8 procenta víc. U mužů byl mzdový medián 48 342 korun, u žen 42 692 korun. „Osmdesát procent zaměstnanců pobíralo mzdu mezi 23 282 Kč a 89 006 korun,“ uvedl ČSÚ.
Nejvíc loni brali zaměstnanci v oboru informačních a komunikačních technologií, v celoročním průměru to bylo víc než 89 tisíc korun. Ve finančnictví a peněžnictví průměrná mzda přesáhla 80 tisíc korun. Nejnižší byla ve stravovacích a ubytovacích službách v celoročním průměru pod 30 tisíci korunami. Příjem těchto zaměstnanců ale často vylepšuje spropitné. Meziroční růst mezd byl loni nejvyšší v profesních, vědeckých a technických činnostech o 11,6 procenta, víc než desetiprocentní byl ve stavebnictví. Nejméně si polepšili zaměstnanci v oboru těžby a dobývání o 4,2 procenta.
Za čtvrté čtvrtletí ČSÚ nejvyšší meziroční růst průměrné mzdy zaznamenal ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla o 15,8 procenta a v profesních, vědeckých a technických činnostech o 11,8 procenta. Nejnižší byl růst v ostatních činnostech o 3,4 procenta a peněžnictví a pojišťovnictví o 3,7 procenta.
