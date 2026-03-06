Německé vydavatelství Axel Springer se dohodlo s konsorciem RedBird IMI na odkupu britské společnosti Telegraph Media Group za 575 milionů liber (16,16 miliardy korun). Vydavatelství to oznámilo v pátečním sdělení. Dokončení transakce podléhá schválení regulátorů.
Na akvizici tohoto vydavatele vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph se původně dohodla společnost DMGT, které patří vydavatel konkurenčního deníku Daily Mail. Regulátoři a politici se ale obávali možného negativního dopadu na pluralitu médií.
„Před více než 20 lety jsme se pokusili deník The Telegraph koupit, ale neuspěli jsme. Nyní se náš sen stal skutečností. Být majitelem této instituce kvalitní britské žurnalistiky je pro nás výsadou i povinností,“ uvedl Mathias Döpfner, generální ředitel Axel Springer.
Dopisů ubývá, adres přibývá. Křetínský se snaží Royal Mail přizpůsobit době a Brity chce naučit chodit k balíkomatům
„Chceme The Telegraph rozvíjet a zároveň zachovat jeho charakteristický ráz a odkaz, aby se stal nejčtenějším a intelektuálně inspirativním středopravicovým médiem v anglicky mluvícím světě,“ dodal.
Ministryně pro kulturu, média a sport Lisa Nandyová v únoru ve věci původně dohodnutého převzetí Telegraph Media Group společností DMGT vydala takzvané oznámení o zásahu ve veřejném zájmu. V praxi to znamenalo prošetření transakce úřadem pro regulaci mediálního trhu Ofcom a Úřadem pro hospodářskou soutěž a trhy.
Telegraph Media Group je vydavatelem vlivných pravicově orientovaných novin The Daily Telegraph a The Sunday Telegraph a vlastní také zpravodajský web.
The Daily Telegraph poprvé vyšel v roce 1855 a The Sunday Telegraph v roce 1961. Společnost Telegraph Media Group byla první britskou novinářskou společností, která v roce 1994 spustila online verzi svých novin.
Axel Springer byl založen v roce 1946. Vydává média Bild, Business Insider, Politico nebo Die Welt.
