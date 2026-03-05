Automobilka Volkswagen se v Osnabrücku pokouší v posledních měsících v utajení vyvíjet armádní vozy. Dva modely už představila na vojenském veletrhu Enforce Tac v Norimberku, ale nenesly její logo. Zprávu přinesl místní deník Neue Osnabrücker Zeitung (NO) a televize NDR, firma ji pak potvrdila agentuře DPA.
Oba vozy byly vyrobeny podle modelů Amarok a Crafter. K vidění byly na stánku specialisty na přestavby vozidel.
Zatímco sousedé šlapou na plyn, Česko v obraně couvá. Doplatit na to může armáda i export
„Závod Volkswagenu v Osnabrücku vyvinul v posledních měsících různé koncepty vozidel a představil je na veletrhu Enforce Tac, aby prozkoumal potenciální tržní příležitosti a perspektivy,“ uvedla mluvčí závodu. „Zda a do jaké míry z toho vzejdou konkrétní projekty, je v současné době nejisté,“ dodala.
Společnost nadále zkoumá různé budoucí možnosti pro továrnu v Osnabrücku. Mluvčí zdůraznila, že závod v tomto západoněmeckém městě se ve skupině VW specializuje na projekty a zakázky pro malosériovou a speciální výrobu. Podle NOZ jsou obě vojenská vozidla s označením MV.1 a MV.2 pouze testovací a byla vyvinuta přímo v závodě. Vrcholový management se zatím nerozhodl, co s nimi bude dál.
Zvládne Berlín vyzbrojit a ubránit Evropu? Německá vojenská mašinerie se kvůli Putinovi a Trumpovi rozjíždí
V Osnabrücku pracuje pro VW zhruba 2300 lidí. Letos se tu má ukončit výroba vozů Porsche a příští rok v něm přestanou vyrábět i kabriolet VW T-Roc. Žádnou další zakázku podnik nemá. Jako o možném zájemci o tento bývalý závod výrobce obytných vozů Karmann se podle DPA dlouho hovoří o zbrojovce Rheinmetall.
Otázka, zda by se automobilky neměly přeorientovat na výrobu zbraní, je v současné době v Evropě aktuální. Automobilový průmysl je v krizi a geopolitická situace se zhoršuje.
