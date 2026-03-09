Nezaměstnanost v Česku v únoru vzrostla na 5,2 procenta z lednových 5,1 procenta. Dosáhla tak nejvyšší hodnoty od ledna 2017, ve srovnání s loňským únorem je podíl nezaměstnaných vyšší o 0,8 procentního bodu. Podle úřadu práce stojí za meziměsíčním zvýšením nezaměstnanosti zejména sezonní vývoj. Analytici upozornili, že se může projevovat i změna pravidel pro podporu v nezaměstnanosti, která může prodlužovat dobu, po kterou jsou lidé v evidenci Úřadu práce.
Bez práce bylo na konci února 381 705 lidí, asi o 3160 více než v lednu. Proti loňskému únoru přibylo zhruba 55 tisíc nezaměstnaných. Volných pozic bylo v nabídce úřadu práce 89 705, od konce ledna jich přibylo zhruba 3270.
„Únor je typicky posledním měsícem před jarním nádechem českého trhu práce, který je provázán s nástupem sezónních prací. Jarní měsíce obvykle vytvářejí více příležitostí, a to zejména pro mužskou část uchazečů o zaměstnání, díky stavebním a výkopovým pracím. I u celkového počtu volných pozic vidíme nárůst o čtyři procenta, příležitostí pro pracovní uplatnění tedy přibývá,“ uvedl ředitel Úřadu práce ČR Roman Chlopčík.
Převezmou naši práci i placení daní. Jak roboti a umělá inteligence změní ekonomiku a sociální systém
Sezonní vlivy vidí jako hlavní příčinu zvýšení nezaměstnanosti i analytici. Podle nich ale svou roli sehrála i takzvaná flexinovela zákoníku práce, která platí od počátku letošního roku. „Od letošního ledna čerpají uchazeči o zaměstnání vyšší podporu v nezaměstnanosti. Vedlejším efektem flexinovely podle mě mohou být krátkodobě o něco větší výkyvy v měsíčních statistikách nezaměstnanosti,“ uvedl hlavní analytik Citfinu Miroslav Novák. „Flexinovela sice zvyšuje mobilitu trhu práce, lidé se nemusí tolik bát odejít ze zaměstnání a hledat si nové, ale zároveň se může prodloužit doba strávená v evidenci úřadu práce,“ řekla analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.
Hlavní ekonom Investiky Vít Hradil ale nevnímá aktuální zvýšení nezaměstnanosti jako zásadní problém pro ekonomiku. „V období od roku 2018 byl pracovní trh extrémně přehřátý, a momentálně se tedy spíše vracíme do normálního stavu. Že by nezaměstnanost byla přímo problematická rozhodně říct nelze, jak ostatně vyplývá i z nadále lichotivého mezinárodního srovnání,“ uvedl Hradil.
V únoru přetrvávaly regionální rozdíly v nezaměstnanosti. Nejvyšší podíl nezaměstnaných stejně jako v předchozích měsících evidoval Ústecký kraj, a to 7,6 procenta. Nejnižší nezaměstnanost byla v Praze, kde činila 3,6 procenta.
Z celkového počtu 89 705 nabízených volných míst prostřednictvím úřadů práce jich bylo nejvíce v Praze, a to 23 057, následně ve Středočeském kraji, kde bylo v nabídce 13 555 míst. Hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek připomněl, že volné pozice jsou zejména v regionech, kde je už nyní pracovníků nedostatek a zpravidla je tam i dražší bydlení.
Podporu v nezaměstnanosti pobíralo ke konci února 111 872 lidí, což je 29,3 procenta všech uchazečů o zaměstnání. Od letošního ledna může podpora činit až 38 537 korun. Na tuto maximální výši dosáhlo v prvních dvou měsících 5664 uchazečů o zaměstnání.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist