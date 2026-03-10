Průjezdnost Hormuzského průlivu se snížila na desetinu. Je to dáno tím, že dramaticky narostly ceny pojistek za lodní přepravu. Některé pojišťovny dokonce situaci vyhodnocují jako natolik rizikovou, že zcela zrušily nebo pozastavily pojištění válečných rizik. Kvůli nemožnosti vyvézt energie do cílových destinací zavládla na trzích panika, konstatuje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.
Skokový nárůst cen pohonných hmot se už projevil i v České republice. V případě plynu je podle hosta Zuzany Tvarůžkové situace lepší, protože většina lidí má ceny zafixované.
Drahá ropa a plyn rovná se vyšší ceny. O úrocích by to však platit nemělo
„Samozřejmě nám ale pomalu končí topná sezona a bude potřeba naplňovat zásobníky. To se dělá na přelomu dubna a května, takže doufejme, že se situace do té doby zlepší,“ konstatuje s tím, že v tuto chvíli by zásobníky musely být plněny za skoro dvojnásobné ceny.
„Následující měsíce na trzích mohou být velice volatilní a napětí ještě může narůstat,“ odhaduje ekonom. Že by Evropa neměla plynu dostatek, se neobává. „Evropa je bohatá. Samozřejmě si můžeme dovolit zaplatit víc než chudší regiony, takže my budeme mít těch komodit dost, ale budou dražší.“
