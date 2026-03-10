Česká zbrojovka Colt CZ chce vstoupit na nizozemskou burzu Euronext Amsterdam. Firma v úterý v tiskové zprávě uvedla, že požádá akcionáře o souhlas s tímto krokem. Výnos z navýšení kapitálu pak plánuje použít na investice či akvizice. S akciemi skupiny Colt CZ (do roku 2022 jako CZG – Česká zbrojovka) se od roku 2020 obchoduje na pražské burze. Jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.
„Jedná se o důležitý krok pro skupinu Colt CZ, neboť usilujeme o schválení valné hromady pro navrhovaný duální listing akcií na burze Euronext Amsterdam a navýšení kapitálu,“ sdělil generální ředitel skupiny Radek Musil. Cílem duálního listingu, tedy obchodování s akciemi na více trzích najednou, je podle firmy i zviditelnění mezi globální investorskou komunitou a zvýšení likvidity akcií.
Úspěch CSG láká další. Na burzu se připravuje několik zajímavých adeptů z českého byznysu
Předpokládaný termín uvedení na amsterodamskou burzu skupina neuvedla. Kromě souhlasu akcionářů tomu podle Coltu musí předcházet i splnění určitých obvyklých podmínek. S cennými papíry zbrojovky se pak bude obchodovat v Praze i Amsterdamu a akcie budou plně zastupitelné mezi oběma burzami. V závislosti na tržních podmínkách může dojít k navýšení kapitálu podle skupiny už v první polovině letošního roku.
Skupina CZG – Česká zbrojovka Group SE v roce 2021 koupila amerického výrobce zbraní Colt. Následující rok pak změnila jméno na Colt CZ. Další významnou akvizicí byl nákup českého výrobce munice Sellier & Bellot zaplacením v přepočtu přes 7,8 miliardy korun a novou emisí kmenových akcií Colt CZ. Na přelomu loňského a letošního roku pak skupina dokončila převzetí podílu 51 procent v pardubickém výrobci nitrocelulózy Synthesia Nitrocellulose a v energetické divizi Synthesia Power. Po odečtení dluhů firmy Synthesia Nitrocellulose činila transakce deset miliard korun.
Nově utvořený zbrojní segment pražské burze sluší, investorům nabízí větší možnosti pro analýzy a srovnání
Zbrojovka má podle své úterní zprávy ambice pro další růst. Výnos z navýšení kapitálu tak může podle ní směřovat na další nákupy výrobců i strategické investice do technologické modernizace, zvyšování výrobní kapacity nebo posílení výzkumu a vývoje. Skupina také uvedla, že výnos může použít například i na personální a organizační posílení nebo částečné snížení stávajícího dluhu.
Colt CZ sídlí v Česku a zaměstnává přibližně 4500 lidí ve svých výrobních závodech v České republice, Spojených státech amerických, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku. Zabývá se výrobou střelných zbraní, střeliva a energetické nitrocelulózy. Produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding Česká zbrojovka Partners SE, který je hlavním akcionářem skupiny Colt CZ, podle médií ovládá René Holeček, řazený mezi nejbohatší Čechy. Například vloni mu v žebříčku časopisu Forbes s majetkem 25 miliard korun patřilo 19. místo.
