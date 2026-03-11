Skupině Air Bank, kterou tvoří stejnojmenná banka zahrnující i značku Zonky a český a slovenský Home Credit, loni stoupl čistý zisk o 23 procent na 3,848 miliardy korun. Skupina o tom ve středu informovala ČTK. Také ostatním velkým bankám loni zisky rostly.
Aktiva skupiny Air Bank vzrostla loni o 14 procent na 226,3 miliardy korun. Počet jejích klientů se zvýšil o 12 procent na 2,023 milionu. Provozní výnosy skupiny meziročně vzrostly o 19 procent na 11,63 miliardy korun. Úvěrové portfolio se zvýšilo o pětinu na téměř 131,3 miliardy. Vklady klientů stouply o 13 procent na 191,3 miliardy korun.
Skupina Air Bank za rok 2025 poskytla v Česku spotřebitelské úvěry za téměř 64 miliard korun. S více než 30procentním podílem je tak lídrem tuzemského trhu spotřebitelských půjček.
Home Credit v Česku a na Slovensku za rok 2025 zvýšil objem portfolia poskytnutých úvěrů o 14 procent. Počet klientů vzrostl o sedm procent na více než 398 tisíc. Počet aktivních uživatelů Home Credit mobilní aplikace zaznamenal meziroční nárůst o 26 procent. Banka dokončila portfolio investičních produktů, když k nástrojům zajištění na penzi, kolektivního investování a investic do akcií přidala i nabídku dluhopisů. Počet klientů banky přesáhl 1,6 milionu.
Jsem realista. Bude to ještě chvíli trvat, než se AI protlačí ve firmách, říká Suchý z Air Bank
„Dlouhodobě stavíme na jednoduchosti, srozumitelnosti a digitálním řešení služeb. I díky tomu dnes v Air Bank, Zonky i Home Creditu obsluhujeme přes dva miliony klientů. Postupně jsme vybudovali kompletní nabídku produktů, které lidé potřebují pro každodenní správu i zhodnocování svých peněz,“ uvedl generální ředitel a předseda představenstva Air Bank Michal Strcula.
Air Bank a Home Credit ČR a Slovensko jsou součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe.
