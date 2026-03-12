Skupina ČEZ, největší česká energetická společnost, pořádá ve čtvrtek 12. března 2026 výroční tiskovou konferenci, jejímiž tématy budou výsledky hospodaření skupiny ČEZ za rok 2025 a výhled pro rok 2026.
Za ČEZ budou výsledky prezentovat Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel, Pavel Cyrani, místopředseda představenstva a ředitel divize obchod a strategie, a Martin Novák, člen představenstva a ředitel divize finance. Přenos z tiskové konference můžete sledovat od 10:00.
Vloni došlo k uzavření největší zakázky v historii Česka. Společnost Elektrárna Dukovany II, kde ČEZ drží 20 procent a stát majoritních 80 procent, uzavřela smlouvu s korejskou KHNP na výstavbu nových jaderných bloků. Energie je však základem celé ekonomiky a témat k diskusi bude mnoho.
