Globální technologický lídr v oblasti kreativního softwaru, společnost Adobe, oznámil zásadní personální změnu. Její generální ředitel Shantanu Narayen se po 18 letech v čele firmy rozhodl pro odchod. Indicko-americký manažer, který do Adobe nastoupil již v roce 1998 a vedení převzal koncem roku 2007, zůstane ve své roli, dokud nebude jmenován jeho nástupce, který firmu provede nadcházející „érou umělé inteligence“. Poté bude ve společnosti nadále působit jako předseda správní rady.
Co se dočtete dál
- Proč se akcie Adobe propadají na tříletá minima, ačkoliv softwarový gigant nedávno zveřejnil silné čtvrtletní výsledky.
- Jak masivní nástup levných nebo bezplatných AI generátorů ohrožuje byznysmodel firmy, který je historicky postavený na dražším předplatném za programy jako Photoshop či Premiere.
- Jakým způsobem se Adobe snaží konkurenci bránit.
