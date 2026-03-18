Slovenská vláda ve středu nařídila na 30 dnů omezit prodej nafty a zakázala vývoz tohoto paliva do zahraničí. Rozhodla rovněž, že řidiči vozidel se zahraniční poznávací značkou budou platit za naftu zvláštní cenu stanovenou jako průměr ceny tohoto paliva v Česku, Rakousku a v Polsku, kde je nafta nyní dražší než na Slovensku. Opatření, které se nevztahuje na prodej benzinu, začne platit po zveřejnění vládního nařízení ve sbírce zákonů. Podle premiéra Roberta Fica se tak stane ve čtvrtek.
Jak si Orbán pomocí levné ruské ropy kupuje voliče. A proč mají Maďaři nejdražší benzin ve střední Evropě
