Zatímco Česko má brněnský zbrojní veletrh IDET a ostravské Dny NATO, pro Slovensko je výkladní skříní každé dva roky konaný zbrojní veletrh IDEB v Bratislavě. Jde o menší akci, která se nemůže měřit v pařížským veletrhem Eurosatory, která bude v červnu.
Zbrojní koncerny ale v Bratislavě rozhodně nechybí, protože i Slovensko novou vojenskou techniku nakupuje. Na veletrhu tak byla více jak stovka firem ze 17 zemí. A to včetně české skupiny CSG miliardáře Michala Strnada, která zde představila obrněné vozidlo Pandur EVO, nejmodernější nákladní vozidla Tatra Force nebo verzi lehkého tanku CFL-120 Karpat.
Nechyběli ani Strnadovi konkurenti - koncerny BAE System s pásovou tankovou verzí obrněnce CV-90/120. Nebo finská Patria, která si s CSG konkuruje v tendru na obrněnce pro českou armádu.
Bojová technika na zbrojním veletrhu IDEB v Bratislavě
