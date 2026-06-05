Česko nepatří k zemím, které v posledních letech významněji ovlivňovaly evropskou politiku. Jedinou výjimkou byl úspěšný boj za zmírnění emisní normy Euro 7. Teď přichází s celoevropskou iniciativou, ke které se připojují i další státy, české ministerstvo dopravy.

Cíl? Zachránit nákladní železniční dopravu. Nebo viděno z druhé strany: zastavit nárůst kamionové dopravy, která hlavně ve střední Evropě zahlcuje silniční síť stále zřetelněji.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké konkrétní plány Bednárik má.
  • S kým má Česko už domluvenou podporu.
  • A co nabídne tam, kde se bude muset barterovat.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se