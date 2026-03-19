Cena plynu pro evropský trh na začátku čtvrtečního obchodování vzrostla až o 35 procent a dostala se nad hranici 70 eur (zhruba 1700 korun) za megawatthodinu (MWh). Reagovala tak na zprávy o útocích na energetickou infrastrukturu na Blízkém východě. Později se však její růst zmírnil. Krátce před 09:00 našeho času si cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním příští měsíc ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku připisovala zhruba 24 procent a pohybovala se v blízkosti 68 eur za MWh.
Za zdražováním plynu podle agentury AFP stojí zejména zprávy o íránskému útoku na největší závod na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG) na světě, který se nachází v Kataru. Katarská státní energetická společnost uvedla, že útok způsobil značné škody. Vláda nicméně později oznámila, že všechny požáry jsou pod kontrolou, píše AFP.
Ve středu se stala terčem izraelského útoku íránská infrastruktura pro těžbu plynu v poli Jižní Pars v Perském zálivu. Americký prezident Donald Trump následně uvedl, že Spojené státy o tomto útoku nic nevěděly, a dodal, že Izrael už na toto mimořádně důležité pole útočit nebude.
Trump ale také varoval, že pokud Írán znovu zaútočí na Katar, Spojené státy „s pomocí nebo souhlasem Izraele nebo bez nich vyhodí do povětří celé pole Jižní Pars v takové síle, jakou Írán nikdy předtím neviděl“.
Konflikt na Blízkém východě, který koncem února odstartovaly americko-izraelské útoky na Írán, vedl mimo jiné k ochromení lodní dopravy v Hormuzském průlivu. Tím běžně prochází zhruba pětina světových dodávek ropy a zemního plynu.
Zásobníky plynu v Evropské unii byly v úterý podle údajů organizace Gas Infrastructure Europe (GIE) plné necelých 29 procent. V České republice to bylo necelých 30 procent.
