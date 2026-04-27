Česko chce ročně odebírat dvě miliardy metrů krychlových plynu z Ázerbájdžánu. Dodávky by mohly začít mezi roky 2028 a 2029, řekl v pondělí na návštěvě Ázerbájdžánu ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dohoda zatím nebyla podepsána, kontrakt je přislíben a je na velmi dobré cestě, dodal. Premiér Andrej Babiš (ANO) krátce předtím řekl, že o dodávky plynu usiluje společnost ČEZ.
Spotřeba plynu v Česku loni podle údajů Energetického regulačního úřadu (ERÚ) stoupla meziročně o 6,5 procenta na celkových 7,2 miliardy metrů krychlových.
Cena za plyn je podle Havlíčka přibližně 20 miliard korun ročně, záviset bude na délce kontraktu. Pokud bude Česko chtít dobrou cenu, je podle ministra potřeba počítat s kontraktem na deset až 15 let. Plyn z Ázerbájdžánu odebírá nyní deset zemí Evropské unie, Česko by se tak stalo jedenáctou zemí.
Havlíček upozornil, že v Ázerbájdžánu se na plyn „stojí ve frontě“. Česko je ale pro zemi „partner s velkým P“ a už je velmi spolehlivým partnerem v odběru ropy. Dodal, že 42 procent odebrané ropy v Česku je ze zdrojů Ázerbájdžánu, a Česko je tak pro Ázerbájdžán druhým nejvýznamnějším odběratelem ropy po Itálii.
Ázerbájdžán podle údajů tamního ministerstva energetiky loni vytěžil 51,5 miliardy metrů krychlových zemního plynu. Celkový vývoz činil 25,2 miliardy metrů krychlových, z toho do Evropy země vyvezla 12,8 miliardy metrů krychlových. Evropa je největším zahraničním odběratelem ázerbájdžánského plynu, země vyváží také do Turecka, Gruzie a do Sýrie.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist