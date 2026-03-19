Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek jednomyslně rozhodla o ponechání základní úrokové sazby beze změny na 3,5 procenta. Na stejné úrovni je sazba od loňského května. Finanční trh rozhodnutí očekával, koruna na něj bezprostředně nereagovala. Podle guvernéra ČNB Aleše Michla podmínky v české ekonomice nevyžadují okamžitou reakci na konflikt na Blízké východě. ČNB ale vývoj sleduje a je připravena na něj adekvátně reagovat.
Stabilita úrokových sazeb byla předem jasná vzhledem ke komentářům jednotlivých členů bankovní rady a kvůli současné situaci na Blízkém východě, míní analytik Raiffeisenbank Martin Kron. Válka podle něj způsobuje obrovskou míru nejistoty a její dopad do reálné ekonomiky bude záviset především na délce konfliktu. „To je ovšem jedna velká neznámá,“ poznamenal.
Podle Michla dosavadní dopady blízkovýchodního konfliktu neohrožují nízkoinflační prostředí v Česku. „Příznivé výchozí podmínky v tuzemské ekonomice, zejména nízká inflace, robustní růst, nevytvářejí tlak na okamžitou reakci, ale naopak poskytují prostor pro analýzu,“ uvedl guvernér.
Zdůraznil také, že výchozí podmínky pro boj proti případnému zvýšení inflace jsou nyní lepší, než byly v době vypuknutí konfliktu na Ukrajině v roce 2022. „Úrokové sazby jsou vyšší než inflace, tehdy byly nižší než inflace. Kurz koruny je silnější, inflační očekávání jsou ukotvena. Působíme restriktivně na ekonomiku,“ řekl. Po vypuknutí války na Ukrajině inflace v Česku přesáhla deset procent.
S prognózou centrální banky je konzistentní stabilita úrokových sazeb v letošním prvním pololetí, uvedl Michl. Zároveň ale nechtěl předjímat další kroky, bankovní rada si podle něj nechává všechny možnosti otevřené a bude reagovat adekvátně situaci.
Podle analytiků s ohledem na konflikt v Íránu nelze letos očekávat snížení úrokových sazeb ČNB. Hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová ale upozornila na to, že banky na geopolitickou situaci už reagují růstem hypotečních sazeb, což je ale nezávislé na rozhodnutí ČNB. Některé banky zdražily o 0,5 bodu plošně, některé o 0,15 bodu.
„I když ČNB sazby tentokrát nezměnila, neznamená to, že úvěry musí zůstat levné. Už proto, jak prudce vzrostla cena delších peněz na finančních trzích. Vždyť pětiletý swap, který se často poměřuje s hypotékami, za poslední měsíc zdražil téměř o 80 bazických bodů, desetiletý pak skoro o 70. Podobně silně se začíná prodražovat i financování státního dluhu,“ doplnil hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.
