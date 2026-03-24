Premiér Andrej Babiš (ANO) v rozhovoru pro Blesk.cz připustil, že státní rozpočet v příštím roce bude mít vyšší schodek než letos. Zdůvodnil to potřebou investic. První rozpočet, který předložila a prosadila Babišova koaliční vláda, počítá se schodkem 310 miliard korun. Minulý týden ho podepsal prezident Petr Pavel, účinný je od soboty, což znamenalo konec rozpočtového provizoria. Možnost, že výše příštího schodku přesáhne tu letošní, připustil Babiš už v sobotním Týdnu v politice České televize.
„Samozřejmě, protože my vlastně začínáme,“ reagoval Babiš na dotaz, proč bude příští rok schodek vyšší než letos. „Představte si, že máte nějaký podnikatelský záměr a jdete investovat. Tak nejdřív investujete, vznikne vám nějaký dluh. A když ta investice začne fungovat, tak vám začne přinášet peníze, které můžete vlastně použít jako příjem do toho rozpočtu,“ dodal.
Hazard s důchody za stovky miliard. Vláda kupuje hlasy na dluh a bere lidem naději na férovou penzi
Výši schodku tak podle Babiše určí investice, které Česko potřebuje. „Musíme investovat do zdravotnictví, to je na prvním místě, do duševního zdraví, musíme pokračovat v dopravní infrastruktuře. Musíme samozřejmě investovat do bezpečnosti. Uvidíme, jak to všechno vyjde,“ uvedl. Ačkoliv je teprve březen, kabinet podle něj už o příštím rozpočtu musí začít mluvit.
O investicích mluví celá Evropa, dodal Babiš. „Investice jsou na prvním místě, podle toho budeme stavět i ten rozpočet na příští rok,“ dodal premiér. V rozhovoru, který ČT odvysílala o víkendu, Babiš uvedl, že schodek bude „velké číslo“. „Já nevím, vyloučit se to nedá,“ reagoval na dotaz, zda bude schodek vyšší než letos.
