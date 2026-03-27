Zaplatit za něco a vynechat z toho procesu banku? Běžné. Umožňují to nové fintechové firmy nabízející některé služby spojené s převody peněz, platbami kartou či směnárenskou činností. Narušují dominantní postavení bankovních domů a nabírají na síle. Nové technologie ale mohou usnadňovat i různé podvody nebo praní špinavých peněz. „Když například od nás pošlete okamžitou platbu ve výši deset tisíc korun do Španělska, dorazí tam za pět vteřin a za dalších pět vteřin mohou ty peníze mizet dál. Platební instituce už nemá žádnou šanci je stáhnout zpátky,“ konstatuje Matěj Novák, člen představenstva České fintech asociace a generální ředitel platební instituce EasyChange. V rozhovoru pro týdeník Ekonom představuje kroky, kterými Evropská unie reaguje na vývoj na platebních trzích.
Jak nyní fungují vztahy mezi nebankovními a bankovními platebními institucemi?
Dříve šlo o čistě konkurenční vztahy. V minulosti například banky nechtěly otevírat účty jiným platebním institucím, což už naštěstí neplatí. Vztahy se vyvinuly a dnes na trhu často probíhají různé společné fúze. Když platební instituce vyroste do určité míry, banky po ní sáhnou a zařadí ji do svého portfolia, protože jim to přináší produkty, které samy nenabízejí. Například v Rogeru, zaměřeném na půjčky a financování faktur, získala velký podíl Komerční banka. Obdobně Akcentu CZ, která se věnovala devizovým obchodům a transakcím, koupila Raiffeisenbank. Setkat se s tím můžeme po celé Evropě.
Co se dočtete dál
- Jak se s postupem času vyvíjí vztah bank a jiných platebních institucí.
- Proč monopol Visy a Mastercard leží v rukách výrobců mobilů.
- Z jakého důvodu si lidé v exekuci zřizují účty na platformě Revolut.
