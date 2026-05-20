Pro úspěch v advokacii je mimo jiné důležité, aby si každý začínající právník našel svou specializaci. Špičkové kanceláře, které chtějí uspět v národním i mezinárodním měřítku, na ně sázejí, stejně jako na spolupráci se zahraničními kolegy. „Zároveň je potřeba, aby advokát rozuměl širšímu kontextu poradenství, které poskytuje. Nestačí znát dobře právo. Musí vědět, jaká rizika klient ve svém byznysu řeší, aby z něj cítil, že situaci chápe,“ vysvětluje Vít Stehlík, řídící partner pražské kanceláře White & Case, která letos slaví třicet pět let na českém trhu. V rozhovoru pro týdeník Ekonom hovoří mimo jiné i o vysokém potenciálu střední a východní Evropy a o tom, že bez spolupráce nelze ve špičkovém právním byznysu uspět.
Jak se advokát stane specialistou na energetické právo?
Když jsem nastoupil do kanceláře, dostavoval se Temelín a zároveň se začalo privatizovat plynárenství, takže jsem vlastně rovnou vstoupil do energetického práva a začal nasávat témata s ním spojená. Vliv ale určitě hrálo i rodinné zázemí, jelikož můj pradědeček, dědeček i otec se nějakým způsobem v energetice pohybovali. Pradědeček se podílel na výstavbě vodních elektráren na Labi a následně se usadil v Nymburce, kde založil rodinu. Dědeček na něho navázal jako správce rozvodné sítě pro Nymburk a otec se například podílel na projektu odsíření uhelných elektráren ČEZ a také na již zmiňované dostavbě jaderné elektrárny Temelín. Ačkoliv na rozdíl od svých předků nemám technické vzdělání, k energetice mám velmi pozitivní vztah. Zájem o ni mne motivoval k exkurzím na nejrůznější energetickou infrastrukturu. I dnes mám ve zvyku, když začínáme s nějakým novým projektem, podívat se na místo, kde má stát nebo stojí, abych měl o něm dobrou představu. Takže primární zaměření pro mne bylo zcela jasné a ještě jsem k tomu přidal zkušenosti se sporovou agendou, která v rámci infrastrukturních projektů tu a tam přirozeně vyvstává.
