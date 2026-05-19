Ještě před pár lety byli zbrojaři pro banky a investory systematicky opomíjenou oblastí. Ta doba už je ale zjevně pryč. Rychlý růst českého obranného průmyslu, zejména po ruském útoku na Ukrajinu v roce 2022, je jedním z největších příběhů české ekonomiky posledních let. Nejvíce je tento boom vidět na růstu exportu vojenského materiálu. Zatímco v roce 2021 dosáhla jeho hodnota 15,2 miliardy korun, v roce 2024 se vyšplhala na rekordních 94 miliard. Jde tak o více než šestinásobný nárůst během pouhých tří let. Podle prezidenta a výkonného ředitele Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu Jiřího Hynka navíc tento růst neustává – v loňském roce může podle jeho odhadu dosáhnout 110 až 120 miliard korun. Česko se tak podle dat Stockholmského mezinárodního ústavu pro výzkum míru prodralo v globálním žebříčku dodavatelů zbraní za pětiletku 2021 až 2025 na 17. místo. Není divu, že bankovní a investiční svět se stále intenzivněji snaží stát součástí této „české zbrojní horečky“.

Co se dočtete dál

  • V čem se změnil přístup bank k obrannému průmyslu.
  • Jaké jsou slabiny českých zbrojařů.
  • V čem má zbrojní průmysl v Česku výhodu oproti jiným zemím.
