Holding Colt CZ Group SE (Colt CZ) vykázal loni výnosy 23,398 miliardy korun. Meziročně byly vyšší o 4,6 procenta a vzrostly u prodeje munice, naopak za prodej zbraní klesly. Čistý zisk zbrojařské skupiny přesáhl za minulý rok 2,044 miliardy korun, ve srovnání s rokem 2024 vzrostl o 95,7 procenta. Vyplývá to z konsolidovaných neauditovaných finančních výsledků, které Colt CZ zveřejnil ve středu. Skupina navrhne valné hromadě výplatu dividendy ve výši 30 korun na akcii z loňského zisku. Schválit to musí valná hromada, která by se měla konat na konci prvního letošního pololetí.
Ke zvýšení výnosů holdingu přispěly podle jeho zástupců růst dodávek munice a rovněž konsolidace společnosti Sellier & Bellot. Výnosy z prodeje munice skupině loni meziročně vzrostly o 62,7 procenta zhruba na 11,3 miliardy korun. Holdingu naopak meziročně klesly o 21,5 procenta výnosy z prodeje zbraní, a to přibližně na 12,1 miliardy korun.
Čistý zisk Colt CZ navýšil především vlivem vyšší provozní ziskovosti. Ukazatel EBITDA včetně jednorázových položek za rok 2025 skupině meziročně vzrostl o 38,2 procenta zhruba na 4,8 miliardy korun. EBITDA je hospodářský výsledek před započtením úroků, daní a odpisů.
Podle generálního ředitele skupiny Radka Musila loni Colt CZ potvrdil svou schopnost stabilního růstu. "Výsledky byly primárně taženy dynamickou expanzí v segmentu munice a úplnou konsolidací společnosti Sellier & Bellot, zatímco segment palných zbraní byl i nadále ovlivňován slabší poptávkou na komerčním trhu v USA. Zároveň jsme realizovali klíčové strategické investice a akvizice, které posilují naši vertikální integraci, zvyšují stabilitu dodavatelského řetězce a podporují dlouhodobý růst. Do roku 2026 vstupujeme s velkým množstvím objednávek a jasným zaměřením na integraci nově nabytých aktiv, rozšiřování našich kapacit a vytváření hodnoty pro naše akcionáře," uvedl Musil.
V minulém roce Colt CZ prodal 578.491 zbraní, meziročně o 8,7 procenta méně. Prodeje skupině klesly u dlouhých palných i krátkých zbraní. V prodeji krátkých zbraní si holding vedl lépe než v případě prodeje dlouhých zbraní, a to především u výrobků značky CZ. Prodeje výrobků značky Colt meziročně klesaly mimo jiné z důvodu oslabení amerického komerčního trhu.
Na celkových výnosech Colt CZ se loni z 28,8 procenta podílely výnosy v USA. Výnosy dosažené na evropském trhu bez České republiky tvořily 34,6 procenta, v ČR dosáhly 20,6 procenta. Podíl Kanady byl šest procent, Asie 5,6 procenta, Latinské Ameriky 2,8 procenta a Afriky jedno procento, zbývající část připadla na ostatní státy světa. Na investice skupina v minulém roce uvolnila 1,035 miliardy korun, meziročně o 12,3 procenta více. Pro celý letošní rok předpokládá holding výnosy 30 až 36 miliard korun.
Prioritou pro Colt CZ podle zástupců holdingu letos zůstává spolupráce s členskými státy NATO a EU, a také s Agenturou NATO pro podporu a pořizování (NSPA).
Colt CZ je předním světovým výrobcem ručních palných zbraní a munice pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Své produkty prodává především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, Colt Optics, Dan Wesson, Sellier & Bellot, swissAA, Spuhr a 4M Tactical. Holding rovněž působí ve výrobě energetické nitrocelulózy prostřednictvím společnosti Synthesia Nitrocellulose, ve které vlastní podíl 51 procent.
Skupina sídlí v České republice. Ve svých výrobních závodech v ČR, USA, Kanadě, Švédsku, Švýcarsku a Maďarsku zaměstnává přibližně 4500 lidí. Od roku 2020 je skupina kotovaná na Burze cenných papírů Praha, jejím největším akcionářem je holding Česká zbrojovka Partners SE.
