Škoda Auto ukončí v polovině letošního roku prodej svých vozů v Číně. Důvodem je výrazná změna tamního trhu pro mezinárodní výrobce. Automobilka se chce proto soustředit na posilování v Indii a regionu jihovýchodní Asie ASEAN. Informaci přinesl deník E15. ČTK záměr potvrdila mluvčí Škody Auto Ivana Povolná. Škoda podle zveřejněných výsledků v Číně loni prodala jen 15 tisíc vozů, což byl meziroční pokles o 14,5 procenta. Před deseti lety ale automobilka v zemi prodávala 300 tisíc aut ročně a Čína byla jejím největším odbytištěm. Vozy vyráběla ve společném závodě místní značky SAIC a Volkswagenu.
„Automobilka ve spolupráci s regionálním partnerem bude pokračovat v prodeji modelů značky Škoda na čínském trhu až do poloviny roku 2026. Tímto krokem Škoda Auto plánuje efektivně využít stávající obchodní infrastrukturu v zemi. Poprodejní služby pro vozy značky Škoda budou i nadále zajišťovány v souladu s platnými právními požadavky tamního trhu,“ uvedla Povolná pro ČTK.
Škoda podle ní svou budoucí mezinárodní strategii, postavení značky na čínském trhu a další směrování svých aktivit v regionu analyzovala několik posledních měsíců. „Na základě této analýzy dospěla Škoda Auto k rozhodnutí dále se soustředit na posilování přítomnosti značky zejména v Indii a regionu ASEAN,“ dodala Povolná.
V Indii Škoda loni téměř zdvojnásobila dodávky na 70 600 vozů, což jí pomohlo částečně vykrýt výpadek prodejů v Číně nebo v Rusku. Indie a Vietnam pro ni podle dřívějšího vyjádření předsedy představenstva Klause Zellmera představují strategické klíčové trhy pro plánovaný mezinárodní rozvoj společnosti v regionu. Navíc pomáhají využít prodejní příležitosti v Austrálii a na Novém Zélandu. Poohlíží se i po nových trzích v postsovětských republikách.
V Indii Škoda vyrábí ve dvou závodech modely Slavia, Kushaq a Kylaq. Využívá přitom platformu, kterou předtím používala pro výrobu v Číně. Od loňského roku vozy z Indie montuje i v závodu ve vietnamském Ha-Longu.
Škoda dodala loni celosvětově 1 043 900 vozů, meziročně o 12,7 procenta víc. V Evropě, kde byla Škoda třetí nejprodávanější značkou, zvýšila prodej o desetinu na 836 200 vozů. Automobilka loni zvýšila provozní zisk o 8,5 procenta na rekordních 2,5 miliardy eur (60,85 miliardy korun). Tržby vzrostly na 30,1 miliardy eur (732,7 miliardy korun) z 27,8 miliardy eur předloni.
