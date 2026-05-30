Důležitá dálniční dopravní tepna přes rakousko-italský Brennerský průsmyk bude dnes několik hodin uzavřena kvůli protestní akci. Na rakouské straně bude podle agentury DPA pro osobní dopravu uzavírka platit od 11:00 do 19:00 a na italské straně od 10:30 do 20:00. Řidiči nákladních automobilů však musí vzhledem k plošným zákazům počítat s omezeními o několik hodin dříve. Problémy v nákladní dopravě se proto očekávají už od brzkého rána.
Trasa přes Brenner je klíčovou spojnicí mezi severní a jižní Evropou a patří k nejvytíženějším v Evropě. Rakouské úřady varovaly, že dnešní uzavírka může způsobit rozsáhlé komplikace a přesměrování dopravy na další alpské přechody.
Protest inicioval starosta obce Gries am Brenner Karl Mühlsteiger, podle něhož obyvatelé údolí Wipptal dlouhodobě trpí nadměrným tranzitním provozem, hlukem a znečištěním.
Brennerský průsmyk, nejníže položený přechod přes Alpy, je od středověku nejrušnější dopravní trasou ze střední a severní Evropy do Itálie a po Brennerské dálnici ročně projede přibližně 14 milionů vozidel. Téměř úplná blokáda trasy údolím Wipptal vedoucí k průsmyku je v době míru velmi neobvyklá, píše DPA.
