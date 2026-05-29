Agrofert vyčlení devět svých chemických společností v sedmi evropských zemích do nové firmy AGF Nitrogen. Nová společnost se základním kapitálem 500 milionů korun zůstane součástí holdingu, Agrofert bude jejím jediným akcionářem. Vyplývá to z projektu rozdělení, který Agrofert zveřejnil ve sbírce listin. Rozdělení podle dokumentu nabude účinnosti dnem zápisu nové společnosti do obchodního rejstříku.
Politický tlak byl zjevný. Zakladatel Portosu popsal, co se dělo kolem Agrofertu před volbami
Vyčlenění se týká české společnosti Lovochemie, slovenské firmy Duslo, tří francouzských firem a dále společností v Německu, Rakousku, Nizozemsku a v Itálii.
Společnost Agrofert, jejíž akcie vložil v únoru premiér Andrej Babiš (ANO) do svěřenského fondu, patří k největším firmám v Česku. Je jedničkou tuzemského zemědělsko-potravinářského sektoru a druhou nejvýznamnější skupinou chemického průmyslu. Působí ale i v lesnictví či obnovitelných zdrojích a zaměstnává kolem 29 tisíc lidí, z toho zhruba 18 tisíc v Česku.
Připravujeme podrobnosti.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist