Firma Kostelecké uzeniny z holdingu Agrofert požádala ministerstvo průmyslu a obchodu o dotaci na modernizaci elektrických pohonů za 3,66 milionu korun. Ministerstvo nyní u žádosti posuzuje možný střet zájmů a rozhodnutí o vyplacení dosud nevydalo. Na dotaz ČTK to uvedla mluvčí ministerstva Štěpánka Filipová. Střet zájmů se řeší kvůli premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Evropská komise se nicméně v dopise zaslaném 20. května českým úřadům doptává na některé okolnosti řešení majetkových poměrů předsedy vlády.
Politický tlak byl zjevný. Zakladatel Portosu popsal, co se dělo kolem Agrofertu před volbami
Podle Seznam Zpráv Evropská komise v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešený, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí.
„Společnost žádá o 3,66 milionu korun. Projekt se administruje, rozhodnutí dosud nebylo vydáno, posuzovat se mimo jiné bude střet zájmů,“ uvedla Filipová.
Jde podle ní o projekt zaměřený na úspory energie, tedy modernizaci elektrických pohonů chladících kompresorů v kombinaci s využitím odpadního tepla. Žádost o podporu firma podala v programu s evropskými dotacemi Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost do výzvy Úspory energie II.
Evropská komise zaslala českým úřadům dopis kvůli střetu zájmů již dříve, Česko v půlce března odpovědělo, Evropské komisi nicméně odpověď nestačila a nyní žádá mimo jiné právní posouzení fondu RSVP Trust nebo informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen v momentě, kdy nějaká z firem Agrofertu požádá o dotaci, což je případ právě firmy Kostelecké uzeniny.
Dopis se týká i zemědělských dotací, Seznam Zprávy tento týden uvedly, že od doby, co je Babiš premiérem, vyplatil Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) holdingu na zemědělských dotacích téměř 200 milionů korun. Peníze fond vyplatil ze svého rozpočtu a následně bude žádat EU o refundaci, což je podle fondu běžný postup.
SZIF zhruba před měsícem na základě analýz uvedl, že je řešení střetu zájmů premiéra ve vztahu k Agrofertu pomocí svěřenského fondu v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace. Opozice chce kvůli střetu zájmů svolat mimořádnou chůzi. Předseda STAN Vít Rakušan vyzval ministra zemědělství Martina Šebestyána (za SPD), aby jeho úřad přestal vyplácet dotace holdingu Agrofert, dokud nebude jisté, že je kvůli střetu zájmů předsedy vlády Evropská unie neodmítne proplácet.
Mluvčí ministerstva zemědělství Vojtěch Bílý ve čtvrtek ČTK řekl, že resort do činnosti SZIF nezasahuje. Jaký by byl případně další postup zemědělského fondu, pokud by Evropská komise rozhodla, že Česku neproplatí podpory, které SZIF nyní opětovně vyplácí firmám z Agrofertu, nechtěla předjímat ani mluvčí fondu Eva Češpiva.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist