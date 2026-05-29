Advokátní kancelář Portos je s kauzou střetu zájmů Andreje Babiše propojená prakticky od jejího začátku. Právě ona ještě v době první Babišovy vlády, kdy dnešní ministr zemědělství Martin Šebestyán (za SPD) vedl Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), posuzovala, zda se zákon o střetu zájmů vztahuje na vyplácení zemědělských dotací Agrofertu. Když následně Evropská komise český výklad odmítla, byl to znovu Portos, kdo pomáhal SZIF ve vleklých soudních sporech s holdingem Agrofert.
Stejná kancelář pak loni v létě připravila pro tehdejšího ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) právní posudek, podle kterého se zákon o střetu zájmů vztahuje i na nárokové dotace. Dokument tehdy otevřel debatu o možném zpětném vymáhání miliard korun, které Agrofert získal během prvního Babišova premiérského období.
O několik měsíců, jedny sněmovní volby a změnu politických poměrů později ale Portos vypracoval další dvě rozsáhlejší stanoviska. První dospělo k závěru, že Státní zemědělský intervenční fond zpětně nic vymáhat nemá. Druhé uvedlo, že Andrej Babiš novým nastavením svěřenských fondů přes strukturu RSVP Trust svůj střet zájmů vyřešil v souladu se zákonem, a Agrofert tak může dál čerpat dotace.
Jaromír Císař, poslední z trojice zakladatelů kanceláře, která ještě donedávna nesla název Císař, Češka, Smutný, v rozhovoru pro HN popisuje zákulisí celé kauzy. Mluví o politickém tlaku ze strany bývalé vlády před volbami, o tom, proč podle něj český zákon o střetu zájmů dlouhodobě selhává, i o otázce, zda se vůbec někdy může podařit Babišův střet zájmů definitivně uzavřít.
Co se dočtete dál
- Zadával si podle právníků exministr Marek Výborný právní posudek tak, aby dostal předem očekávaný výsledek?
- Proč Portos jednou otevřel debatu o vymáhání miliard po Agrofertu a podruhé dospěl k opačnému závěru.
- Může Andrej Babiš podle evropského práva vůbec někdy definitivně vyřešit svůj střet zájmů?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.