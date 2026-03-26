Europoslanci ve čtvrtek na plenárním zasedání v Bruselu podpořili obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Zároveň stanovili podmínky snížení cel na americké produkty. Pokud například Spojené státy zavedou dodatečná cla, Evropská komise může navrhnout pozastavení celních výhod pro americké výrobky.
Evropský parlament může nyní zahájit jednání s Radou EU, která zastupuje členské státy, o konečném znění návrhu.
Europoslanci projednávání dohody několikrát odložili. Reagovali tak na rozhodnutí amerického Nejvyššího soudu, podle nějž jsou cla uvalená na řadu zemí světa včetně EU nezákonná. Nová cla, která americký prezident Donald Trump zavedl v reakci na soudní rozhodnutí, jsou podle členů výboru v rozporu s dojednanou dohodou. Znamenala by totiž překročení domluveného 15procentního stropu u cel na dovoz zboží z EU do USA.
Předseda výboru europarlamentu pro mezinárodní obchod, německý sociální demokrat Bernd Lange, již minulý týden po hlasování ve výboru uvedl, že klíčové nedostatky dohody byly vyřešeny. Jde podle něj o „silný text, jehož cílem je zajistit dávku stability, spravedlnosti a pevnosti v našich obchodních vztazích se Spojenými státy“.
„Jasně jsme uvedli, že jakékoli clo uvalené na EU nebo některý z jejích členských států kvůli jejich zahraničněpolitickým rozhodnutím je nepřijatelné,“ vysvětlil europoslanec. Dodal, že v textu je posíleno ustanovení, které se týká pozastavení dohody. „Pokud by byla cla skutečně zavedena, okamžitě bychom pozastavili legislativní práce na provádění celních preferencí pro produkty z USA. Hrozby cly vůči jednomu z nás jsou hrozbou vůči nám všem,“ dodal.
Spojené státy a Evropská unie loni 21. srpna uzavřely rámcovou obchodní dohodu. Ta potvrdila předběžnou ústní dohodu z července mezi prezidentem Trumpem a šéfkou Evropské komise Ursulou von der Leyenovou a zahrnuje mimo jiné 15procentní strop u cel na většinu dovozů z EU do USA, včetně automobilů, léčiv, polovodičů a dřeva.
