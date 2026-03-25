Americká společnost OpenAI ukončí aplikaci Sora, která umožňuje generování krátkých videí pomocí umělé inteligence (AI) a jejich následné sdílení. Firma to bez bližších podrobností oznámila na sociální síti X. Končí tím i prosincová dohoda o partnerství s mediální společností Walt Disney, která měla do start-upu investovat jednu miliardu dolarů (21 miliard korun) a zároveň mu umožnit používat postavy studií Pixar a Marvel či ze série Star Wars pro generování videí v Soře.
Walt Disney uvedl, že krok respektuje. Podle informovaného zdroje agentury Reuters bylo ale oznámení OpenAI pro firmu Disney nečekané. V pondělí večer týmy obou korporací společně pracovaly na projektu souvisejícím se Sorou. Jen půl hodiny po této schůzce tým Walta Disneyho zaskočily zvěsti, že OpenAI nástroj zcela ruší, píše Reuters. O den později přišlo veřejné oznámení.
Reuters napsal, že rozhodnutí představuje první významný krok OpenAI směrem k přesunu těžiště činnosti na potenciálně výnosnější oblasti, například na nástroje k programování a pro firemní zákazníky.
Společnost OpenAI musela v minulosti po odporu ze strany hereckých odborů a pozůstalých zakročit proti videím AI, na nichž veřejně známé osobnosti jako Michael Jackson či Martin Luther King prováděly bizarní věci, uvedla agentura AP.
Firma aplikaci spustila v září loňského roku a od začátku pracovala s autorsky chráněným obsahem bez souhlasu. Majitelé práv, například televizní a filmová studia, se musejí aktivně odhlásit, pokud nechtějí, aby AI jejich díla používala, uvedli tehdy představitelé společnosti.
