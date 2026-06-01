Gigant v oblasti umělé inteligence (AI), společnost Anthropic, podává žádost o vstup na akciovou burzu ve Spojených státech. Podle agentury Reuters může jít o přelomovou událost pro zájemce o investici do AI. Firma o žádosti adresované americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC) informovala na svém webu.
„Dává nám to možnost vstoupit na burzu poté, co SEC dokončí svůj přezkum,“ uvedl Anthropic. „Navrhovaná primární veřejná nabídka akcií (IPO) bude záviset na tržních podmínkách a dalších faktorech.“
Anthropic díky pondělnímu oznámení získává náskok před konkurentem OpenAI. Ten zatím chystá potřebné dokumenty, všímá si server CNBC.
Anthropic získal hvězdu AI. Úkolem slovenského rodáka je ještě zrychlit vývoj
Společnost Anthropic založila v roce 2021 skupina manažerů a výzkumníků, kteří odešli z OpenAI kvůli obavám o její další směřování. Anthropic je nejznámější svou řadou modelů umělé inteligence s názvem Claude. Společnost zaznamenává raketový růst tržeb, odhaduje, že letos by mohly činit až 47 miliard dolarů (981 miliard korun) oproti zhruba deseti miliardám dolarů za loňský rok.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist