Retailová skupina Twist, která stojí za značkami Kytky od Pepy, Trdlokafe, Bubblify, OXO nebo Kofi Kofi, přichází o klíčového spojence. Odchází od ní investiční fond CEIP Ondřeje Benáčka, který oznámil zájem o vstup do skupiny již koncem minulého roku. Poté, co se ekonomická i právní situace skupiny dramaticky zhoršila a řada jejích firem skončila v insolvenci, od svého plánu ustupuje.
CEIP v tiskovém prohlášení uvedl, že svou pohledávku za skupinou Twist postoupil neznámé třetí straně. Investiční fond do Twistu v posledních měsících napumpoval odhadem vyšší desítky milionů korun. Na základě toho získal do zástavy sto procent akcií mateřské skupiny Twistcafe Group. Právě tyto úvěry, které firmě poskytl již v prosinci loňského roku, měl postupně překlopit do vlastnického podílu. K tomu již ale nedojde. Prodejem své pozice CEIP podle svých slov ukončil své angažmá ve skupině Twist.
