Městský soud v Praze ve čtvrtek vyhlásil úpadek prodejce čajů s kuličkami Bubblify ze skupiny Twist. Vyplývá to z údajů v insolvenčním rejstříku. Skupina v tiskové zprávě sdělila, že soudu oznámila také úpadek prodejce trdelníku Trdlokafe, patřícího pod Twist. Skupina chce situaci řešit reorganizací. V návrzích na vyhlášení insolvence jsou uvedeny u obou firem dluhy v desítkách milionů korun. Twist výši dluhů rozporuje.
„Situace skupiny se začala zhoršovat poté, co pražský vymahač Petr Bujnoch zahájil insolvenční řízení proti společnosti Bubblify International. Pohledávku, na jejímž základě bylo řízení vedeno, společnost od počátku rozporuje a vnímá ji jako součást širšího tlaku na převzetí skupiny,“ oznámila skupina Twist. Insolvenční návrh podle ní vyvolal nervozitu věřitelů i výpovědi některých nájemních smluv.
Vyhlášení úpadku a následná reorganizace má podle Twistu uspokojit skutečné věřitele, zachovat fungování skupiny a stabilizovat ji. „V únoru a březnu jsme byli přesvědčeni, že situaci zvládneme bez nutnosti reorganizace. Ještě v březnu jsme měli k dispozici znaleckou zprávu společnosti Ernst & Young, podle které měla společnost Bubblify International o 27 milionů korun více hotovosti než závazků. Vývoj posledních týdnů však ukázal, že rozsah a délka útoku na skupinu jsou výrazně větší, než jsme tehdy předpokládali,“ sdělil Radek Klein, jeden ze zakladatelů Twistu. Již na začátku května soud prohlásil úpadek u další firmy ze skupiny Twist, prodejce zmrzlin Naše Zmrzka.
Na Bubblify podala v únoru insolvenční návrh firma Alkony-CZ obchodníka s pohledávkami Petra Bujnocha. Společnost návrh podle serveru e15.cz vystavěla na sporných pohledávkách, jejichž původ je u odsouzeného podnikatele Jiřího Wohlmanna. Pohledávky vůči Bubblify pak ale začali přihlašovat také další věřitelé z řad franšízantů firmy. Skupina Twist tvrdí, že cílem insolvenčních návrhů na její firmy je převzetí nebo rozprodej aktiv za zlomek jejich skutečné hodnoty.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist