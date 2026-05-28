Akcie výrobců čipů letos v souvislosti s rozmachem umělé inteligence (AI) zažívají historický růst. Index polovodičového odvětví PHLX Semiconductor vzrostl za prvních sto obchodních dní letošního roku o 82 procent, což je nejlepší výsledek za celou historii ukazatele. Firmy zahrnuté v indexu dosáhly tržní ohodnocení 5,7 bilionu dolarů (119 bilionů korun). Za rapidním růstem těchto akcií stojí výstavba infrastruktury pro AI, která způsobuje globální nedostatek paměťových čipů v kombinaci s obrovskou poptávkou po komponentách. Ve své analýze to píše deník The Wall Street Journal.
Vzestup odvětví polovodičů přispěl k oživení akciového trhu po propadu způsobeném útokem USA a Izraele na Írán a pomohl indexům S&P 500 a Nasdaq Composite k novým historickým maximům. Poptávka roste napříč kategoriemi od základních procesorů přes grafické akcelerátory po paměťové čipy nezbytné pro provoz modelů AI. Hodinové náklady na pronájem čipu Nvidia B200 se za poslední tři měsíce téměř zdvojnásobily a denní spotové ceny paměťového čipu DDR5 od listopadu vzrostly na dvojnásobek.
Mezi největší vítěze patří firma Sandisk, jejíž akcie od začátku roku posílily o 570 procent. Intel si připsal přes 200 procent a Samsung, Micron i SK Hynix se zařadily mezi společnosti s tržní kapitalizací přesahující bilion dolarů. Zájem se donedávna vyhýbal centrálním procesorovým jednotkám (CPU). To se však změnilo s nástupem autonomních agentů AI, kteří se bez výkonných procesorů neobejdou.
Britská centrální banka už loni uvedla, že ocenění akcií na amerických akciových trzích se v některých ukazatelích podobá ocenění, které bylo zaznamenáno v blízkosti vrcholu takzvané dotcomové bubliny. Ta praskla v roce 2000. Mezi lety 1995 a vrcholem bubliny v březnu 2000 index technologického trhu Nasdaq Composite vzrostl přibližně o 600 procent. Následně do října 2002 ale o 78 procent klesl, a smazal tak veškeré zisky z předchozího období.
Analýza WSJ nicméně poukazuje na to, že současný růst cen akcií je podložen reálnou ziskovostí. Poměr ceny k zisku u celého indexu polovodičů se pohybuje kolem 26násobku očekávaných zisků, zatímco v posledních deseti letech to byl v průměru jen 21násobek. Pro některé investory tak nadále tyto tituly představují výhodnou koupi, dodává WSJ.
Rizikem pro tyto akcie představuje případné omezení investic ze strany technologických gigantů jako Google nebo Amazon, případně vývoj úspornějších modelů AI, které by si vystačily s výrazně nižším výpočetním výkonem.
Celosvětové výdaje na AI by se v letošním roce měly podle prognózy společnosti Gartner zvýšit o 47 procent na téměř 2,6 bilionu dolarů (zhruba 54,5 bilionu korun). Z toho výdaje na infrastrukturu by se letos podle této prognózy měly zvýšit rovněž o zhruba 47 procent na 1,43 bilionu dolarů.
