Správní rada britské ropné a plynárenské společnosti BP se rozhodla s okamžitou platností odvolat předsedu Alberta Manifolda. Firma o tom informovala v úterní tiskové zprávě. Rada toto překvapivé rozhodnutí zdůvodnila blíže nespecifikovanými problémy v oblasti řízení. Podle britských médií byly důvodem odvolání zprávy o Manifoldově agresivním přístupu ke kolegům. Akcie podniku na rozhodnutí reagovaly propadem až o deset procent, později část ztrát smazaly.
Podle zdrojů britské zpravodajské stanice Sky News je krok rady reakcí na obvinění Manifolda z verbálních útoků a šikanování. „Přišla řada stížností od lidí, kteří se po setkání s předsedou cítili být poníženi,“ uvedl jeden ze zdrojů.
Třiašedesátiletý Manifold, který se funkce předsedy ujal loni v říjnu, měl dohlížet na změnu strategie společnosti. Podle agentury Bloomberg sehrál klíčovou roli při odstranění dřívějšího výkonného ředitele BP Murraye Auchinclosse a jmenování jeho nástupkyně Meg O’Neillové. Ta se v dubnu stala první ženou v čele BP.
„Je to další z řady změn ve vedení BP. Manifold byl oceňován za snahu o zjednodušení firemní struktury a urychlení obratu v hospodaření,“ uvedl k rozhodnutí rady analytik Henry Tarr ze společnosti Berenberg. „Jeho náhlé odvolání vyvolá otázky ohledně strategie firmy a příčin pokračujících změn ve vedení,“ dodal.
Správní rada podle tiskové zprávy rozhodla o Manifoldově odvolání jednomyslně. Jeho dočasným nástupcem s okamžitou platností jmenovala Iana Tylera. Ten uvedl, že vedení BP je přesvědčeno o správnosti strategie, kterou si zvolilo. Dodal, že firma dosahuje rychlého pokroku při naplňování této strategie.
Společnost BP patří k předním globálním producentům ropy a plynu a k významným obchodníkům s ropnými produkty. Firma začátkem loňského roku oznámila, že definitivně opouští strategii snižování produkce uhlovodíků a bude se méně věnovat obnovitelným zdrojům. Prioritou se tak opět stává tradiční těžba ropy a plynu.
BP v letošním prvním čtvrtletí více než zdvojnásobila základní zisk na 3,2 miliardy dolarů (téměř 67 miliard Kč) z 1,4 miliardy dolarů před rokem. Ropné a plynárenské společnosti v poslední době těží z růstu cen ropy a plynu, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě.
