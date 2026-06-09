Společnost OpenAI, provozující známý chatbot ChatGPT, podala u americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) žádost o vstup na akciovou burzu. Informovala o tom v pondělí na svém webu. Podobně jako u rivala Anthropic nejsou zatím detaily známé. Její primární veřejná nabídka akcií (IPO) by mohla být jednou z největších v historii, píše server CNBC.
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Trio očekávaných obřích IPO technologických společností je tak kompletní, už v pátek by se mělo začít obchodovat s akciemi vesmírné společnosti SpaceX miliardáře Elona Muska.
OpenAI nezveřejnila rozsah ani podmínky nabídky. Časový harmonogram zatím také nebyl stanoven. Firma navíc zdůraznila, že vyřizovat některé obchodní záležitosti je snazší, když není na burze.
Agentura Reuters dříve informovala, že gigant v oblasti umělé inteligence (AI) usiluje při svém vstupu na burzu, který by mohl přijít již v září, o tržní kapitalizaci až bilion dolarů (bezmála 21 bilionů korun).
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Muskova SpaceX plánuje emisi akcií v hodnotě 75 miliard dolarů při tržní hodnotě 1,75 bilionu dolarů. Byla by to největší IPO v historii. Společnost Anthropic 1. června oznámila, že podala důvěrnou žádost o primární emisi akcií ve Spojených státech. Učinila tak několik týdnů poté, co v rámci kola financování získala 65 miliard dolarů a její tržní hodnota dosáhla 965 miliard dolarů. Ohlášená tři velká IPO jsou pokládána za nejvýznamnější test zájmu investorů o rychle rostoucí technologické akcie za posledních deset let.
Tvůrce chatbota ChatGPT má ambiciózní plány na investice do datových center v řádu stovek miliard dolarů. K tomu by mu mohly pomoct výnosy z uvedení na burzu. Stejně jako u jiných firem v tomto odvětví však panují pochybnosti, zda se tyto obrovské výdaje na infrastrukturu umělé inteligence nakonec vrátí.
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