Americké společnosti SpaceX klesla ve druhém čtvrtletí čistá ztráta na 541 milionů USD (11,3 miliardy Kč) z jedné miliardy USD ve stejném období loni. Tržby vzrostly o 92 procent na 7,8 miliardy USD díky silnému růstu v oblasti satelitního internetu Starlink a umělé inteligence (AI). Společnost to uvedla ve své tiskové zprávě.
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Firma SpaceX zveřejnila první výsledky hospodaření od vstupu na burzu 12. června. Primární nabídka firmy se stala největší na světě a její zakladatel a generální ředitel Elon Musk se díky tomu stal prvním dolarovým bilionářem na světě.
Analytici dotazovaní společností LSEG čekali tržby jen 6,93 miliardy USD. Provozní ztráta se snížila na 143 milionů USD z 970 milionů USD. Z toho provozní zisk divize Starlink vzrostl o 97 procent. Průměrný výnos na jednoho předplatitele však meziročně klesl, protože firma vstoupila na další zahraniční trhy a zavedla cenově výhodnější tarify.
Firma také oznámila, že vynaložila 18,37 miliardy USD na infrastrukturu AI, projekt Starship a expanzi služby Starlink.
"SpaceX bezpochyby potvrdila, že jde o jednu z nejrychleji rostoucích technologických firem současnosti. Starlink dál překvapuje, AI segment se začíná monetizovat rychleji, než se čekalo, a provozní výsledky byly lepší prakticky ve všech hlavních ukazatelích," řekl ČTK analytik Purple Trading Petr Lajsek. Přesto se ale domnívá, že současná tržní hodnota kolem 1,65 bilionu USD zůstává na společnost, která je stále ztrátová a před sebou má desítky miliard dolarů dalších investic, mimořádně ambiciózní. "Trh už podle mého názoru nebude ochoten platit téměř jakoukoli cenu pouze za příběh. V nejbližších měsících proto očekávám pokračující volatilitu a za realistický scénář považuji pokles akcií pod hranici 100 dolarů," dodal.
Hlavním zdrojem tržeb společnosti zůstává satelitní internet Starlink a další služby zajišťující konektivitu. Starlink dál rozšiřuje počet zákazníků díky vypouštění nových satelitů i nabídce služeb pro domácnosti, firmy, leteckou a námořní dopravu či státní instituce. Investoři nyní sledují, zda si SpaceX dokáže udržet tempo růstu a zároveň zlepšit hospodaření své sítě navzdory vysokým investicím do rozšíření pokrytí, zvýšení kapacity a vývoje služeb přímého satelitního připojení mobilních telefonů.
Největší investice Muska v současnosti směřují do aktivit spojených s AI, včetně společnosti xAI, chatbota Grok, sociální sítě X a rychle se rozšiřujících datových center. Tyto aktivity už generují výnosy z poskytování výpočetního výkonu firmám, jako jsou Anthropic, Google ze skupiny Alphabet nebo Reflection AI, část pravidelných výnosů se ale v účetnictví dosud neprojevila. Musk zároveň upozorňuje, že oblast AI bude ještě vyžadovat značné investice, než začne trvale vytvářet zisk. Provozní ztráta v odvětví AI se tak prohloubila.
Významnou část nákladů společnosti nadále představuje kosmická divize zahrnující komerční starty raket, vládní zakázky a vývoj znovupoužitelné rakety Starship. Zatímco raketa Falcon si udržuje vysokou frekvenci startů, investoři pozorně sledují pokrok ve vývoji Starship, která by po uvedení do komerčního provozu měla umožnit vypouštění výkonnějších satelitů Starlink. Pro dlouhodobou strategii SpaceX je přitom důležité, aby se ze Starship stala spolehlivě znovupoužitelná raketa.
Akcie firmy v běžném obchodování před zveřejněním výsledků posílily o 9,4 procenta. V mimoburzovním obchodování však v reakci na výsledky oslabily o čtyři procenta. Od červnové nabídky cena akcií klesla o osm procent.
Musk založil firmu SpaceX v roce 2002 a dosáhl s ní řady úspěchů v oblasti vesmírné dopravy. Firma mimo jiné vyrábí nosné rakety, jejich motory, kosmické lodě i družice. Začátkem letošního roku se firma spojila s Muskovým start-upem xAI zaměřeným na umělou inteligenci.
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