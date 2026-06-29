Podnikatel a vizionář Elon Musk je v poslední době v neobvyklé pozici. Nejenže se stal po veleúspěšném IPO SpaceX prvním dolarovým bilionářem, ale také zaujímá místo největšího akcionáře hned ve dvou firmách, které patří mezi 15 největších veřejně obchodovaných společností světa.

Vedle zhruba 40procentního podílu ve SpaceX drží Musk přibližně 13procentní podíl v Tesle. Někteří akcionáři Tesly mají ale pocit, že výrobce elektromobilů přišel o své výsadní postavení v Muskově impériu a může zůstat ve  stínu vesmírné korporace. Zároveň se stále více spekuluje o možné fúzi obou firem. Ani to by ale nemusela být pro investory automobilky dobrá zpráva.

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Co se dočtete dál

  • Jak může fúze vypadat a proč by se mohla Muskovi vyplatit
  • Co by znamenalo spojení obou firem pro akcionáře Tesly
  • Na jaké překážky může spojení narazit
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